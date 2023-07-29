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Главное Мир

Россия и ЮАР совместно вооружат третьи страны

Россия и ЮАР совместно вооружат третьи страны

Москва и Претория разработали проекты по производству оружия для ЮАР и третьих стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, отметив, что ЮАР – страна с самым развитым военно-промышленным комплексом на африканском континенте.

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники, как для национальных вооруженных сил двух государств, так и в интересах третьих стран», – отметили в ФСВТС.

В частности, РФ и ЮАР строят на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов как российского, так иностранного производства. Этот центр будет обслуживать в том числе вертолеты Анголы и Мозамбика.

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