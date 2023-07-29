МИД: «Напряженная гуманитарная ситуация» в регионе – очередная ложь Армении

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Вопреки своим обязательствам Армения, не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, а наоборот, осуществляла их ротацию посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, продолжала их финансирование за счет государственного бюджета Армении, занималась разграблением природных богатств Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно ситуации в регионе.

«В целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении Азербайджан учредил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска Лачин. Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через пограничный пункт пропуска, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. В то же время совершила провокации, такие как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля», – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, как было отмечено в заявлении, вопреки своим обязательствам Армения, не вывела полностью свои вооруженные силы с наших земель, а наоборот, осуществляла их ротацию посредством Лачинской дороги, снабжала их оружием и боеприпасами, продолжала их финансирование за счет государственного бюджета Армении, занималась разграблением природных богатств Азербайджана.

«В целях контроля своих границ и пресечения незаконной деятельности Армении Азербайджан учредил на своей суверенной территории пограничный пункт пропуска Лачин. Несмотря на обеспечение Азербайджаном перехода жителей армянского происхождения, Международного комитета Красного Креста (МККК) и российского миротворческого контингента через пограничный пункт пропуска, армянская сторона с целью продолжения незаконной деятельности на наших территориях распространила ложные заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе. В то же время совершила провокации, такие как обстрел наших пограничников 15 июня, попытка контрабанды, несанкционированная отправка грузовых автомобилей на территорию Азербайджана 26 июля.

То, что, несмотря на выдвижение азербайджанской стороной ряда предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения, и поддержку их со стороны Европейского союза и МККК, армянская сторона выступила против этих предложений, установив бетонные барьеры на альтернативных дорогах и заблокировав въезд на территорию, еще раз свидетельствует о том, что заявления Армении о гуманитарной ситуации являются политическим шантажом и манипуляциями. «Цель Армении – привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс», – говорится в заявлении.