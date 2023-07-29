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В Риме обнаружили руины императорского театра Нерона

В Риме обнаружили руины императорского театра Нерона

Археологи обнаружили в Риме руины театра, в котором, как предполагается, выступал древнеримский император Нерон (37 — 68 гг.). Как сообщило агентство Associated Press (AP), руины найдены под садом планируемого отеля Four Seasons недалеко от Ватикана.

Нерон был известен своей жестокостью и жаждой власти. Он убил свою мать Агриппину Младшую, по его приказу сжигали первых христиан. Театр Нерона упоминается в античных текстах Плиния Старшего, Светония, Тацита, пишет газета Corriere della sera.

Археологи проводят раскопки на территории сада Палаццо делла Ровере — дворца, которым сейчас владеет Орден Святого Гроба Господня Иерусалимского. Часть здания сдается под отель, отмечает Corriere della sera.

Как пишет AP, речь идет о строящемся отеле сети Four Seasons, о чем сообщил Леонардо Висконти ди Модроне, генерал-губернатор Ордена. Открытие отеля планируется к юбилею Ватикана в 2025 году, когда, как ожидается, в Рим съедутся около 30 млн человек.

Результаты раскопок назвали «исключительными», поскольку находки позволяют взглянуть на целый пласт римской истории — от Римской империи до XV века. Так, помимо прочего были обнаружены стеклянные цветные чаши и керамические изделия X века. Главный археолог Марция Ди Менто отметила, что ранее было обнаружено только семь стеклянных чаш той эпохи, а при раскопках удалось найти еще семь.

Археологи обнаружили также мраморные колонны и элементы, покрытые сусальным золотом, что позволило им сделать вывод о том, что театр Нерона, упоминаемый в античных текстах, действительно существовал и располагался недалеко от реки Тибр.

Найденные при раскопках предметы перенесут в музей, а руины театра после завершения исследований будут вновь засыпаны, пишет AP.

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