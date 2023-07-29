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Фидан: Сожжение священных книг не имеет ничего общего со свободой самовыражения

Фидан: Сожжение священных книг не имеет ничего общего со свободой самовыражения

Министр иностранных дел Хакан Фидан, коснувшись вопроса осквернения Корана, сказал: «Мы самым решительным образом осуждаем эти проявления. Мы ведем серьезные переговоры по этому вопросу с международными субъектами и исламскими странами».

Фидан выступил на совместной пресс-конференции, состоявшейся после его встречи с венгерским министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто в столице Венгрии Будапеште.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти проявления. Мы ведем серьезные переговоры по этому вопросу с международными субъектами и исламскими странами», – сказал Фидан, комментируя нападки на священную книгу мусульман. Его слова приводит «Анадолу».

Отметив, что в результате инициатив Турции произошел ряд важных событий, глава МИД Турции добавил: «12 июля Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) определил нападки на Коран как проявление религиозной ненависти. 25 июля Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой все акты насилия над священными книгами признаются нарушением международного права».

«Мы надеемся, но не верим, что чувствительность наших европейских союзников по этим вопросам возрастет», – отметил Хакан Фидан.

Министр провел исторические параллели из истории словами: «Все началось с сжигания книг в Европе . Как и сегодня, эти книги также сжигались под надзором государства. За этим последовали концентрационные лагеря, и мы знаем чем это закончилось».

По его словам, сожжение священных книг не имеет ничего общего со свободой самовыражения.

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