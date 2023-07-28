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934 человека. Печальная статистика по гепатиту в Азербайджане

934 человека. Печальная статистика по гепатиту в Азербайджане

В Азербайджане до июля текущего года у 934 человек выявлен вирус гепатита С.

Об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В результате деятельности Комиссии по обеспечению противовирусными препаратами больных гепатитами В и С до июля 2023 года было обследовано 1 329 человек, из которых 61% – мужчины, 39% – женщины.

У 367 (27,6%) пациентов был диагностирован гепатит В, 934 (70,3%) пациентов – гепатит С, а у 25 (1,9%) пациентов – сочетанная инфекция гепатита В и С.

1 086 человек (82% обратившихся) получили лечение от вирусных гепатитов В и С, из них 502 (46,2%) зарегистрированы в Баку.

Среди привлеченных к лечению лиц 840 (77,3%) были обеспечены лекарственными препаратами от гепатита С, 227 (20,9%) – гепатита B, 19 (1,7%) – сочетанной инфекции гепатита В и С.

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