… А в Баку спокойно пьют кофе

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В то время как колону гуманитарного груза из Армении априори готовили к простаиванию у въезда на Лачинскую дорогу, соотечественники многоликого Никола грозились «стереть циничную улыбку с его лица». И пока в Ереване гневались, в Азербайджане не дергались: для него «игра окончена».

Армения, наконец, сподобилась отправить своим «голодающим братьям» в «Арцах» гуманитарную помощь, и сей акт имел место под давлением общественности. Состоялся он, в итоге, для проформы и скандала, поскольку Ереван прекрасно понимал, что по Лачинской дороге груз – а это 19 грузовиков, 361 тонна товара разной номенклатуры – не пройдет, пусть даже в сопровождении российских миротворцев: Азербайджан настаивает на использовании другого маршрута; по крайней мере, он сможет проконтролировать отсутствие в гуманитарном грузе продукции военного назначения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разгневался и выплеснул накануне свое возмущение на заседании правительства. «Азербайджан … препятствует ввозу гуманитарных грузов в Нагорный Карабах по Лачинскому коридору. Такая практика непонятна и неприемлема»», – заявил он и подчеркнул, что «реальная цель Азербайджана – подвергнуть голоду и геноциду народ Нагорного Карабаха». И все же, сказал Пашинян, «мы ждем положительного ответа официального Баку».

Если населения Карабахского региона действительно голодает, отчего бы не согласиться на использование предложенной Азербайджаном дороги Агдам – Ханкенди: ведь «люди умирают». Тем более, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Брюсселе была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди, и настаивать на передвижении только по Лачинской, блокировать ее и политизировать – неприемлемо. «Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции жителей Карабаха армянского происхождения в Азербайджан. Другого пути нет. Игра окончена!», – сказал он. Последняя фраза, по выражению заместителя главы МИД Армении Ваана Костаняна, «бесчеловечна и цинична».

А МИД АР указал на то, что армянская сторона без согласования с азербайджанской направляет автоколонны под видом гуманитарного груза на суверенные территории Азербайджана, что является посягательством на территориальную целостность и суверенитет республики, очередной провокацией против пункта пропуска «Лачин». И все это, плюс другие факты, противоречит заявлениям армянского руководства о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Но в Ереване ухватились за слова Жозепа Борреля о «необходимости открытия Лачинского коридора» и о том, что иная дорога не должна быть исключительной альтернативой. Пашинян на пресс-конференции в Ереване, срочно созванной после общения президента Азербайджана с огромным количеством местных и иностранных журналистов («свои», армянские, отметили, что Воваевич, в отличие от Алиева, «блеял», и задавали ему вопросы на засыпку), заявил, что на встрече в Брюсселе тема предоставления помощи Азербайджаном «Степанакерту» через Агдамскую дорогу не обсуждалась, поскольку у него, то есть у Пашиняна, есть лишь мандат «на обсуждение вопроса, связанного с Лачинским коридором … в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года».

В общем, «врут в Азербайджане», говорят в Ереване, надеясь, что «на эту ложь отреагируют и в офисе Шарля Мишеля». А также ссылаются на вердикт Международного суда. Но вот на то бесконечное вранье, которое позволяют себе армянские власти, ежедневно меняющие свой подход к карабахской проблематике, а поэтому вводящие в заблуждение простой люд, реагирует уже этот самый простой люд.

И его можно понять, хоть и не принять упертость в вопросе «статуса Нагорного Карабаха». Ну как ему понять то, что Пашинян громыхал «Арцах – это Армения. И точка!», а потом вдруг взял и признал за Азербайджаном всю бывшую НКАО, которая претендовала на суверенитет, и все вокруг «пели» о праве Карабаха на самоопределение? Подготовил Пашинян народ к тому, что другого пути, как полная деоккупация Азербайджана, не существует? Ответ отрицательный.

И что за вопли по поводу Лачинской дороги? Ведь Пашинян прекрасно знал, как и «власти Арцаха», что от Лачинского коридора, в контексте доставки по нему грузов из Армении, остались рожки да ножки, и вроде как смирились с этим, хоть и объявили сидячую забастовку, то есть устроили никому не нужный цирк.

Как сказал NEWS.am политолог Теван Погосян, «Вся пресс-конференция Пашиняна была о том, что в очередной раз предпринималась попытка переложить свою вину на чужое поле». «Было ясно сказано (Пашиняном), когда его спросили, «Если вы увидите, что армян убивают, вмешаются ли армянские вооруженные силы?», его ответом было – «нет». «Я не могу представить другого руководителя страны, заявляющего нечто подобное», – подчеркнул собеседник агентства. И это действительно трудно переварить вне зависимости от того, правы армяне в вопросе Карабаха или нет.

В свою очередь член Республиканской партии Айк Мамиджанян говорит, что традиционным стало опровержение очередной лжи Пашиняна – например, «призыв к прямым переговорам между Баку и Степанакертом», в то время как призывающий признал Карабах в составе Азербайджана. Политик также напомнил о незаконном политическом преследовании Пашиняном ряда соотечественников и пообещал «стереть с его лица ту циничную улыбку, смех, который вы … видели на его лице» (речь о пресс-конференции).

Что же касается отправки в Карабах гуманитарной помощи, «Голос Армении» задается вопросом: «Неужели эта власть настолько тупа или настолько цинична, что только сейчас пришла к выводу о необходимости этого простого шага? Поняла, что это эффективней, чем вопли о перекрытии коридора азербайджанцами и про то, что Российский миротворческий контингент не справляется со своими обязанностями». И далее: «Во время пресс-конференции премьера коллеги раз за разом макали Пашиняна лицом в лужу».

То есть «Самыми простыми вопросами журналисты ставили в тупик самодовольного премьера. Один их таких вопросов, собственно, и был о том, что, кроме бла-бла-бла на международных площадках, сделал официальный Ереван, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе или хотя бы ослабить ее последствия? И Пашинян, наконец, сообразил, что пробивать коридор и требовать от Баку выполнения своих обязательств надо не только резолюциями международных структур, которые в Баку даже не замечают. Или таким образом Пашинян решил просто отвлечь внимание от своей провальной прессухи? Ну тогда Алиев просто обязан поддержать новое шоу армянского премьера, которому президент Азербайджана так обязан своими … победами».

Было бы неправильным считать, что армяне, в частности, их пресса, ратуют за «сдачу Арцаха», но они уже совершенно открыто говорят о лживости своего премьера, его непоследовательности, равно как и о меняющихся, по ходу дела, настроениях и высказываниях – будь то Москвы, Вашингтона или Брюсселя. Вся эта непоследовательность не дает возможности армянам успокоиться, осознать и принять те реалии, которые имеют место сегодня, а также задуматься, откуда и по чьей вине, по чьему наущению и подзуживанию, с какой целью азербайджанские земли были оккупированы в течение 30 лет. И, соответственно, менять менталитет, дабы окончательно и мирно способствовать урегулированию.

Как пишет эксперт Бениамин Матевосян в своём Telegram-канале (его цитирует «Голос Армении»), Пашинян пытается решить две проблемы одновременно: «Заявить о том, что ещё до пражской встречи в октябре 2022 г. и даже до войны 2020-го «весь мир признавал Карабах частью Азербайджана»; возложить ответственность за блокаду Лачинского коридора на Россию, которая «ещё в 2020 году и до этого» признавала Карабах частью Азербайджана, но в этих условиях согласилась на ввод миротворцев в Арцах, однако «по неведомой причине сегодня отказывается исполнять свои обязательства и открывать коридор».

О пресловутой пресс-конференции можно говорить долго и подробно – она очень хорошо отражает настроения армянского общества и психотип Пашиняна, не несущего ответственность ни перед кем – ни перед своим народом, ни перед договаривающимися, по Карабаху, сторонами. И не надо думать, что лично его «дожал» и «свел с ума» Азербайджан – это произошло гораздо раньше, не в ареале Южного Кавказа, в его интеллектуальных, военно-политических или криминальных кругах. Просто там, где это произошло, ставка была сделана не на того. Плюс к этому «там», в контексте Азербайджана, тоже не на того нарвались – отсюда и исход Второй Карабахской войны, твердость Баку без надежд, что он уступит во вред собственному суверенитету, государственности и территориальной целостности. Так что Баку теперь может спокойно пить кофе: дополучить свое он уже реально может, что и делает. А разные заявления, причем, противоречивые, это действительно бла-бла-бла, не более.

Игра на самом деле окончена, однако мышиная возня еще продолжится, но так – «по мелочам»: типа отправки гуманитарного груза по Лачинской дороге в уверенности, что он не будет допущен Азербайджаном, и разразится скандал. Может, на границе еще «слегка» постреляют, а на международных площадках – поизгаляются. Что же до «арцахцев», по Пашиняну – да пропади они пропадом: об этом говорят факты. С Лачинской дорогой был разыгран позорный фарс, и понимание этого в мыслящей части армянского общества — имеется. То есть дважды два для него уже не пять, а, как оказалось – твердое четыре, и лишнюю единицу можно считать единицей разочарования.

Повторимся, такое трудно пережить: ведь тридцать лет народившемуся поколению Армении твердили, что «Нагорный Карабах» – это Армения, а «арцахцам» – что «Армения – гарант их безопасности». Теперь же все вернулось на круги своя – гарантом безопасности карабахских армян выступает только Азербайджан. Та самая страна, ненависть к которой армянам прививали более тридцати лет.

Но вернемся собственно к дорожной проблематике, имеющей прямое отношение к поведанному выше. Как подчеркнул замминистра иностранных дел АР Араз Азимов на брифинге для аккредитованного в республике дипломатического корпуса, «Если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, то она не должна возражать против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди и не должна препятствовать процессу реинтеграции».

Ключевое слово здесь – «действительно», и именно оно вызывает, мягко говоря, большие сомнения. Если под армянской стороной подразумевается не население, а власть во главе с «соросовским Фигаро», то «здесь и там» он будет говорить одно, думать другое и делать третье. И хоть такая поведенческая модель весьма распространена в политике, она крайне пагубна для Армении и карабахских армян, ставших заложниками и объектом манипуляции условной «метрополии».

Ситуацию, для собственно «арцахцев», может изменить твердость и последовательность Баку – политическая, правовая, социально-экономическая и морально-этическая. В том, конечно, случае, если из Карабахского региона не начнется, на нервах, массовый исход армян, что плохо скажется на имидже Азербайджана. Ведь он может дать возможность карабахским армянам, не замешанным в темных делах, сравнить свою довоенную жизнь с послевоенной: разумеется, в лучшую сторону. И тогда спекулятивный вопрос дороги – будь то лачинской, агдамской или других «проблем» отпадет сам по себе. И в Ханкенди тоже будут спокойно пить кофе. Традиционно – турецкий.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az