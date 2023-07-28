МЧС предупреждает население

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МЧС обратился к населению в связи с ожидаемой погодой.

По информации Национальной гидрометеорологической службы до конца июля в стране будут нестабильные погодные условия, прогнозируются сильные ветра, местами ожидаются грозовые, ливневые дожди, на некоторых реках пройдут кратковременные паводки и сели.

В связи с этим МЧС призывает соблюдать соответствующие правила безопасности, связанные с ожидаемыми погодными условиями.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не находиться под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также, учитывая трудности, вызываемые сильным ветром при тушении пожаров, особенно строго следует соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

В сильный ветер заходить в море опасно.

Также следует отключить от сети электроприборы, не говорить по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, громоотводам и др. антеннам, остановиться, находясь в машине, и дождаться окончания грозы.