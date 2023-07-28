Завтра в Баку будет ветрено

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29 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 25-28° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в отдельных горных районах ожидается кратковременный ливень, грозы, град.

Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью – 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.