В Бакинском метрополитене установят 17 новых эскалаторов

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Делегация ЗАО ”Бакинский метрополитен“ приняла участие в приеме и испытаниях 17 эскалаторов, заказанных для станции B-04 фиолетовой линии.

С этой целью делегация была командирована в Гамбург (Германия), где ознакомилась с их работой.

На станции “B-04” будут установлены 19 эскалаторов типа Tugela FT-945, предназначенных для станций с неглубоким фундаментом. Два из них были доставлены в Баку в рамках предыдущего заказа.

Эскалаторы планируется доставить в Баку в ближайшие месяцы и начать установку на станции в соответствии с последовательностью строительных работ.