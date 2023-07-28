«Азербайджанские Авиалинии» и Buta Airways объединяются в AZAL

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В октябре 2023 года авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» и Buta Airways объединятся в единый бренд – AZAL.

Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

«Объединение, совмещая лучшие качества обеих авиакомпаний, еще больше расширит возможности пассажиров для путешествий по доступным тарифам, а также предоставит нашим клиентам удобное планирование путешествий и повысит уровень предоставляемого им сервиса.

После слияния все рейсы Buta Airways будут предлагаться под единым брендом AZAL с сохранением текущих доступных цен, однако с повышенным уровнем обслуживания. В течение года будут продолжены различные скидочные акции.

AZAL представит новый тариф «Buta Budget» на всех своих рейсах, с целью сделать авиаперелеты более доступными для всех пассажиров.

Кроме того, во все тарифы будет включена ручная кладь и за исключением безбагажного тарифа «Buta Budget» увеличена норма провоза багажа. Также нашим пассажирам будет представлено обновленное меню.

Независимо от выбранного направления, билеты на рейсы можно бронировать и оплачивать через единый сайт www.azal.az и мобильное приложение AZAL.

Более подробная информация о слиянии двух авиакомпаний и новых условиях перевозок также будет предоставлена общественности на официальном сайте и в социальных сетях AZAL».