В Минобороны упразднили пост генерала Низама Османова

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Упразднены два поста заместителей министра обороны. До сих пор посты начальника Главного управления материально-технического обеспечения и начальника Главного управления личного состава занимали заместители министра. Согласно изменениям, оба поста упразднены и исключены из списка заместителей министра, пишет АПА.

После назначения на должность начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева должность заместителя министра, начальника Главного управления личного состава стала вакантной.

Заместителем министра являлся начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов. На какую должность назначен Низам Османов, не уточняется.