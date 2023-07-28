Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Франции

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Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление МИД Франции от 27 июля 2023 года в отношении Лачинской дороги и призывает Францию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

«Община Западного Азербайджана призывает Францию положить конец политике двойных стандартов, не толковать избирательно нормы и принципы международного права, призвать Армению к диалогу с Общиной для мирного и благополучного возвращения западных азербайджанцев в места своих предков в Армении», – говорится в сообщении Общины.