SOCAR начал заполнять своим газом хранилища в Венгрии |
Азербайджанские баскетболисты стали вице-чемпионами Европы (фото) |
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с главой МИД Ирана |
СМИ: США проводят с Россией закулисные переговоры по Украине |
Гаджизаде опроверг заявление французского министра о «блокаде» Лачинской дороги |
Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества |
Главное Общество

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Франции

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Франции

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление МИД Франции от 27 июля 2023 года в отношении Лачинской дороги и призывает Францию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.

«Община Западного Азербайджана призывает Францию положить конец политике двойных стандартов, не толковать избирательно нормы и принципы международного права, призвать Армению к диалогу с Общиной для мирного и благополучного возвращения западных азербайджанцев в места своих предков в Армении», – говорится в сообщении Общины.

 

Теги:
Из этой рубрики
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Франции
Общество

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Франции

2023/07/28, 11:07
На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт (фото и видео)
Общество

На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт (фото и видео)

2023/07/28, 10:15
Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Предотвращен ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/07/28, 09:26
Племянник главы ИВ Лянкярана задержан по подозрению в убийстве своего отца
Общество

Племянник главы ИВ Лянкярана задержан по подозрению в убийстве своего отца

2023/07/28, 09:03
Сегодня в Лачин отправились еще 16 семей
Общество

Сегодня в Лачин отправились еще 16 семей

2023/07/28, 09:00
Шииты Азербайджана отмечают Ашуру
Общество

Шииты Азербайджана отмечают Ашуру

2023/07/28, 00:10
Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП "Лачин" (видео)
Общество

Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП «Лачин» (видео)

2023/07/27, 18:44
В Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль
Общество

В Габале стартовал XIII Международный музыкальный фестиваль

2023/07/27, 17:21
В Баку усилится ветер, температура упадет на 7 градусов
Общество

В Баку усилится ветер, температура упадет на 7 градусов

2023/07/27, 17:08