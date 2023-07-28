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На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт (фото и видео)

На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт (фото и видео)

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе, входящем в состав Восточно-Зангезурского экономического района.

Ремонтно-строительные работы проводятся на 61,4 км участке Горадиз-Зангилан автомобильной дороги М-6 (Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан – государственная граница с Республикой Армения).

Ширина земляного полотна дороги, капитально реконструированного в соответствии с III технической категорией, составляет 12 метров.

Капитальный ремонт по проекту проводится на четырех участках, в том числе на 173,6-189, 189-205, 205-220 и 220-235 км участках дороги.

В настоящее время проводятся работы по снятию существующего асфальтобетонного покрытия вдоль дороги, бурению, заливке, строительству дорожного полотна и дорожного основания, строительству водопропускных труб различных размеров с целью обеспечения пропуска воды, ремонту мостов, а также прокладке коммуникационных линий.

Реализация проекта, осуществляемого в соответствии со «Строительными нормами и правилами» под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, осуществляется в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

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