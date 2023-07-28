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Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне и передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Шойгу побывал на военном параде в Пхеньяне и передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад, посвященный 70-летней годовщине окончания Корейской войны в столице КНДР — Пхеньяне. Об этом сообщает Ренхап.

Согласно данным агентства, парад принимал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что российская делегация наблюдала за проходом по главной площади межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Также был продемонстрирован показательный полет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

После парада Ким Чен Ын организовал торжественный прием в честь российской военной делегации, возглавляемой министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

По данным радиостанции, перед началом приема министр обороны РФ Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну почтительный подарок от президента РФ Владимира Владимировича Путина. «Ким Чен Ын выразил благодарность за знаменательный подарок, присланный президентом Путиным», — сообщила радиостанция.

Ким Чен Ын обсудил с Шойгу дальнейшее развитие стратегического и тактического взаимодействия двух государств.

В ходе беседы предметно обсуждался ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития стратегического, тактического взаимодействия и сотрудничества двух стран в сфере государственной обороны и безопасности. Отмечается, что переговоры прошли в рабочем кабинете лидера КНДР в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи.

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу подробно и откровенно обсуждали важные вопросы, представляющие обоюдный интерес», – проинформировала радиостанция.

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