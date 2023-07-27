На побережье Китая надвигается тайфун (видео)

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Тайфун «Доксури» надвигается на Китай. В некоторых регионах страны приостановили работу школы и общественный транспорт, объявив штормовое предупреждение.

Тайфун обрушится на юго-восточное побережье рано утром, сообщает Центральная метеорологическая служба Китая.

Супертайфун уже вызвал сильные наводнения и оползни на Филиппинах, где погибли по меньшей мере 7 человек.

Из-за катаклизма в части региона отсутствовало электричество, а десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, особенно на севере страны.

