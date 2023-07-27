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Украина рискует остаться без портов

Украина рискует остаться без портов

Украина из-за российских атак уже через 2-3 месяца может остаться без портов, поэтому ей нужны новые системы противовоздушной обороны.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, которую цитирует Le Monde.

«Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник», – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что украинские войска, в том числе, нуждаются и в истребителях F-16, поскольку они способны бить по российскому вооружению и кораблям, при помощи которых враг совершает пуски ракет.

Несмотря на то, что у Украины уже есть западные системы обороны, включая высокотехнологичный американский противоракетный комплекс Patriot, Россия «каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается», добавила спикер Сил обороны юга.

По ее словам, россияне одновременно запускают крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и противокорабельные ракеты, когда «средства обороны рассредоточены» и не все из них «способны противостоять этой угрозе».

Гуменюк отметила, что россияне сейчас заблокировали практически все украинские порты и ни одно судно не может выйти оттуда.

«Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта… Они хотят доминировать на Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир», – подчеркнула она.

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