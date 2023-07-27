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Депутаты ММ проинформировали зарубежных коллег об армянских провокациях

Депутаты ММ проинформировали зарубежных коллег об армянских провокациях

27 июля руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли меджлиса обратились к парламентам зарубежных стран. Данную информацию приводит отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В обращении говорится, что распространяемая в последнее время информация о якобы нехватке продовольствия и медикаментов для жителей армянской национальности, проживающих на территориях временной дислокации российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана, является политической манипуляцией, направленной на запутывание международного сообщества и нацеленной на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Отмечается, что закрытие сепаратистами предложенной Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию.

Также в обращении говорится о том, что цель состоит в том, чтобы предотвратить реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество или максимально продлить этот процесс.

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