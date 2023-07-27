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Брежнев с петлей на шее. В Украине убрали памятник экс-генсеку (видео)

Брежнев с петлей на шее. В Украине убрали памятник экс-генсеку (видео)

Власти города Каменское Днепропетровской области Украины под давлением общественности всё-таки убрали бюст бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы. Памятник знаменитому уроженцу этого города планируют перенести на территорию местного исторического музея.

К слову, памятник Брежневу в Каменском – прижизненный, уточняет «Лайф». Его установили в 1976 году. Он считался городской достопримечательностью, поэтому власти не снесли его во время кампании по декоммунизации. После начала «специальной военной операции» активисты требовали избавиться от бюста, но муниципалитет отмечал, что демонтаж потребует дополнительного финансирования, а «в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны». Так, Брежнев «простоял» в центре родного города до сегодняшнего вечера.

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