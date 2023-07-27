Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото) |
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономических связей (фото) |
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества |
Еще одна группа карабахских армян проследовала через ППП «Лачин» (видео) |
Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана |
Баку и Анкара подписали Протокол о сотрудничестве по проекту «KAAN» (обновлено, фото) |
Французская дипломатия снова «потеряла берега» |
МИД Азербайджана сожалеет о позиции Борреля |
ВСУ прорвали главную линию российской обороны на Запорожском фронте |
Главное Мир

Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества

Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества

Всемирная метеорологическая организация заявила, что первые 3 недели месяца стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

При этом Генсек ООН Антониу Гутерриш заблаговременно назвал месяц самым жарким.

«Нам не нужно ждать конца месяца. Июль 2023 года побьет рекорды по всем показателям. Согласно опубликованным сегодня данным, в июле уже наблюдался самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений; три самых жарких дня за всю историю наблюдений; и самые высокие температуры океана за все время для этого времени года», – заявил Гутерриш.

Причиной таких климатических изменений является сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.

Теги:
Из этой рубрики
Пожар на складе боеприпасов в Греции вызвал череду взрывов, есть раненые (видео)
Мир

Пожар на складе боеприпасов в Греции вызвал череду взрывов, есть раненые (видео)

2023/07/27, 21:23
Брежнев с петлей на шее. В Украине убрали памятник экс-генсеку (видео)
Мир

Брежнев с петлей на шее. В Украине убрали памятник экс-генсеку (видео)

2023/07/27, 20:59
Уйгуры в Турции выступили против визита главы МИД Китая (фото)
Мир

Уйгуры в Турции выступили против визита главы МИД Китая (фото)

2023/07/27, 20:18
Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества
Мир

Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества

2023/07/27, 20:05
Десятки человек стали жертвами кораблекрушения на Филиппинах
Мир

Десятки человек стали жертвами кораблекрушения на Филиппинах

2023/07/27, 18:16
Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз
Мир

Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз

2023/07/27, 18:00
Грузия отказала в посадке российскому самолету с казахскими футболистами борту
Мир

Грузия отказала в посадке российскому самолету с казахскими футболистами борту

2023/07/27, 17:40
МИД Швеции: За сожжением Корана стоят не власти Швеции
Мир

МИД Швеции: За сожжением Корана стоят не власти Швеции

2023/07/27, 17:04
ЮНЕСКО настаивает на конкретном запрете мобильников в школах
Мир

ЮНЕСКО настаивает на конкретном запрете мобильников в школах

2023/07/27, 16:43