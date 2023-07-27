Июль становится самым жарким месяцем в истории человечества

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Всемирная метеорологическая организация заявила, что первые 3 недели месяца стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

При этом Генсек ООН Антониу Гутерриш заблаговременно назвал месяц самым жарким.

«Нам не нужно ждать конца месяца. Июль 2023 года побьет рекорды по всем показателям. Согласно опубликованным сегодня данным, в июле уже наблюдался самый жаркий трехнедельный период за всю историю наблюдений; три самых жарких дня за всю историю наблюдений; и самые высокие температуры океана за все время для этого времени года», – заявил Гутерриш.

Причиной таких климатических изменений является сжигание ископаемого топлива и другие виды деятельности человека.