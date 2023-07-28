Гутерриш настаивает на освобождении президента Нигера

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Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал военных Нигера освободить президента страны Мохамада Базума.

«Я обратился с призывом к военнослужащим Нигера незамедлительно и безо всяких условий освободить президента страны Мохамада Базума, а также прекратить подрыв основ демократии и уважать верховенство закона в стране», – сказал Гутерриш на пресс-конференции.

«Накануне у меня состоялся разговор с президентом Базумом, я точно не знаю, где он сейчас находится, но он мне сказал, что с ним все хорошо, хотя и отметил, что ситуация крайне серьезна», – подчеркнул генсек ООН.