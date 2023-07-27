Зеленский хочет встретиться с лидерами стран Латинской Америки

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать встречу с лидерами стран Латинской Америкой. Глава Украины выразил желание посетить Бразилию и хотел бы, чтобы президент Бразилии Лула да Силва организовал встречу с лидерами стран континента для обсуждения вопросов в Украине.

«Мне нужны конкретные вещи. Во-первых, это сближает Латинскую Америку и дает нам возможность провести встречу и поговорить. Это политическая поддержка. Во-вторых, я знаю, что Лула и бразильское общество поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и нам нужна эта поддержка», – заявил Зеленский.