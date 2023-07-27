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Баку ждет от Еревана извинений за насильственную депортацию азербайджанцев

Баку ждет от Еревана извинений за насильственную депортацию азербайджанцев

Отправка армянской стороной автомобильных конвоев под предлогом «гуманитарного груза» на суверенные территории Азербайджана без согласования с нашей страной является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Поощрение этой провокации на уровне армянского государства и премьер-министра неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства говорится, что эта провокация еще раз свидетельствует о том, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» – не что иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность путем необоснованных политических манипуляций.

«Армянская сторона, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в попытках так называемого «геноцида», должна извиниться за насильственную депортацию азербайджанцев с территории Армении, за случаи массовой гибели людей при выселении их из родного края, за преступления против человечества, в том числе за геноцид в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий, за политику этнических чисток и совершенные ею деяния.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, поддержать использование дороги «Агдам-Ханкенди” и других альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения», – отмечается в заявлении МИД.

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