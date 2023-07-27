Баку ждет от Еревана извинений за насильственную депортацию азербайджанцев

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Отправка армянской стороной автомобильных конвоев под предлогом «гуманитарного груза» на суверенные территории Азербайджана без согласования с нашей страной является очередной провокацией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Поощрение этой провокации на уровне армянского государства и премьер-министра неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства говорится, что эта провокация еще раз свидетельствует о том, что заявления Армении о «напряженной гуманитарной ситуации в регионе» – не что иное, как намерение этой страны продолжать незаконную деятельность, создавать напряженность путем необоснованных политических манипуляций.

«Армянская сторона, вместо того, чтобы обвинять Азербайджан в попытках так называемого «геноцида», должна извиниться за насильственную депортацию азербайджанцев с территории Армении, за случаи массовой гибели людей при выселении их из родного края, за преступления против человечества, в том числе за геноцид в результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий, за политику этнических чисток и совершенные ею деяния.

Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, в том числе поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, она должна воздержаться от подобных провокационных шагов, поддержать использование дороги «Агдам-Ханкенди” и других альтернативных дорог, предложенных азербайджанской стороной для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения. Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения», – отмечается в заявлении МИД.