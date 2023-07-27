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В CNN заявили о росте темпов контрнаступления ВСУ

В CNN заявили о росте темпов контрнаступления ВСУ

После двух месяцев медленного прогресса на поле боя Украина, похоже, увеличивает темп контрнаступления, разворачивая тысячи дополнительных войск на южном фронте. Об этом сообщает CNN.

Два американских чиновника сообщили, что Украина перебросила дополнительные силы на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях.

Украинские военные удерживали большое количество подготовленных войск, некоторые из которых были оснащены более мощным западным вооружением с начала операции в июне. По словам одного из американских чиновников, хотя они все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули «основную часть» сил, задействованных в контрнаступлении.

Похоже, эти усилия принесли определенные результаты. Контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке, и резервные подразделения вошли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Российский военный чиновник также признал, что украинские силы смогли «вклиниться» на трех участках первой линии обороны России на Запорожском фронте.

В 47-й украинской бригаде, которая участвует в наступлении, подтвердили CNN, что они продвигаются вперед, заявив: «Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи «Брэдли» уничтожают вражескую пехоту и их технику».

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