Десятки человек стали жертвами кораблекрушения на Филиппинах

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На озере близ Манилы 23 человека погибли и шесть пропали без вести в результате опрокидывания лодки. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

По данным представителя Береговой охраны Филиппин Армандо Балило, лодка перевернулась после того, как пассажиры, испугавшись сильных порывов ветра, в панике скопились на ее левом борту, нарушив равновесие судна.

Сколько пассажиров находилось в лодке неизвестно. Известно, что спасатели вытащили из воды 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.