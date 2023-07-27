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Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз

Турция заявила о желании продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз

Турция настроена продолжать переговоры о вступлении в Европейский союз и ожидает первых шагов в этом направлении от ЕС.

Об этом заявил министр финансов и казначейства республики Мехмет Шимшек на полях бизнес-форума, который проходит в Зальцбурге, сообщает ТАСС.

«Все, что нам нужно, – это возможность продолжить путь [евроинтеграции], который стал так актуален. Мы рассматриваем ЕС как источник вдохновения для перемен», – сказал министр. В качестве первых необходимых шагов для возможного членства Шимшек назвал «включение некоторых турецких сельскохозяйственных товаров и услуг в систему таможенного союза» сообщества.

Как отмечает агентство Bloomberg, Турция стремится привлечь больше иностранных инвестиций, чтобы решить экономические проблемы, вызванные стремительным ростом инфляции. По прогнозу главы Центробанка республики Хафизе Гайе Эркана, инфляция в этом году достигнет 58%. Инвесторы связывают это с бюджетной и кредитной политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, направленной на сохранение процентной ставки значительно ниже реальных темпов роста цен.

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