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ЮНЕСКО настаивает на конкретном запрете мобильников в школах

ЮНЕСКО настаивает на конкретном запрете мобильников в школах

Использование мобильных телефонов детьми в школах следует запретить для улучшения успеваемости, препятствования срывов уроков и помощи в защите детей от кибербуллинга, сообщает издание The Guardian со ссылкой на доклад ЮНЕСКО.

Согласно докладу, есть данные, указывающие на то, что чрезмерное использование смартфонов связано с ухудшением успеваемости, а высокие показатели времени, проведенного перед экраном, «может отрицательно влиять на самоконтроль и эмоциональную стабильность, а также усиливать тревожность и подавленное состояние».

В докладе подчеркивается, что цифровые технологии в целом, в том числе искусственный интеллект, должны подчиняться «ориентированному на человека подходу» в образовании и не должны заменять очные контакты учащихся с учителями.

«Онлайн взаимодействие не может быть заменой человеческому живому общению», – сказала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

В ЮНЕСКО отметили, что чрезмерное и непропорциональное использование учащимися цифровых технологий в школе и доме, в частности смартфонов, планшетов и компьютеров, может отвлекать их от работы и приводить к «пагубному воздействию» на качество образования.

При этом в организации признали, что современные технологии, несмотря на эти негативные факторы, позволили дать возможности для образования миллионам человек. В частности, согласно ЮНЕСКО, во время пандемии онлайн-образование помогло школам и университетам продолжать работать в условиях ограничительных мер.

ЮНЕСКО провела анализ образовательных систем в 200 странах. Согласно оценка организации, лишь в каждой шестой стране запрещено использование телефона в школе.

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