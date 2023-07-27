Рестарт кампании шизофрении

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В рубке управления маленьким корабликом под названием «Армения» тесно, за позицию грызутся несколько акторов. Сам хозяин пришлыми помощниками отодвинут. Его убедили, что они и без его помощи выведут суденышко с пробоинами на верный курс.

В том и блеф, что навязавшиеся мореплаватели осознанно ведут посудину к катастрофе. Чтобы Никол Пашинян не путался и не мешал, его задабривают всевозможными конфетками. Он уже повелся.

Основной сладкий компонент — это так называемая гуманитарная помощь армянам Карабаха, под которой имеются в виду вовсе нес съестные или же медикаментозные средства, а смертоносное оружие. Шоу иллюзионистов подразумевает осуществление серии политических спекуляций и шантажа, чтобы повести по ложному пути международное сообщество.

В авантюрный процесс вовлечены все, кто в силах хоть чем-то помочь нарастить доказательную базу, дескать, в Карабахе 25-тысячная армянская община совсем уж на пределе физических возможностей.

Блогеры и проходимцы-писаки, сетевики без роду и племени активно формируют фальшивые контенты, чтобы разжалобить иностранные круги и заставить их поверить, что Баку жесток и неумолим, потому приходится действовать.

А на деле, если и есть повод для беспокойства за карабахских армян, они исходят от доморощенных начальников, которые автоматами держат людей в страхе и приказывают им беспрекословно подчиняться и голосить – «мы умираем с голоду и из-за нехватки лекарств».

В ход пошли жонглирования с ценами на продукты и товары, дескать, ситуация выходит из-под контроля, торговцы бесчинствуют, и виной тому Баку. На самом же деле заправилы сепаратистов закрутили маховик спекуляций, чтобы даже на фальшивой кампании отбить для себя барыши, а заодно выиграть в политической плоскости.

Истина, озвученная армянским блогером Романом Багдасаряном, достаточно красноречиво показывает, насколько в Ханкенди увлеклись дешевой постановкой. Сепаратисты тиражируют страшилки о том, как в Ханкенди и окрестных селах разворачивается трагедия с дефицитом, хотя, по словам Багдасаряна, никакой нехватки продовольствия и лекарств нет.

То, что армяне Карабаха под нажимом араиков-арутюнянов отказались от использования дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов, доказывает, что политику геноцида в отношении карабахских армян проводят местные дашнаки и расисты, для которых собратья из Азербайджана есть «шуртвац» (перевертыши).

Помнится, как усопший католикос Вазген второй на старте кампании «миацум» изрек, что ради территориального вопроса можно пустить в расход армян Карабаха. Это же не миф, а правда.

Не надо быть семью пядей во лбу, чтобы осознать, что дорога Агдам-Ханкенди дает наиболее рациональную логистику для доставки грузов в регион. За этим маршрутом более низкие цены и нулевые риски.

С другой стороны, не понятно, почему Азербайджан должен разрешать ввозить на свою территорию товары и продукты из Армении, если они не имеют ясного происхождения?! И потом, кто ручается за то, что армянские националисты и провокаторы не будут поставлять в коробках от сахара или медикаментов контрабандные товары и опасные снаряжения? Никто.

Азербайджана предлагает своим армянам наиболее разумную схему поставок. Да и Баку сам в силах снабжать армян качественной едой и всем необходимым.

Провокации и манипуляции вокруг снабжения армян только лишь осложняют положение, которое Баку стабилизировал ценой больших усилий. Беззаконию в Карабахе больше не быть.

Семантику происходящей фальшивой кампании, которая подогревается из Армении и зарубежья, раскрывает пост небезызвестного американо-ливанского музыканта-гитариста Сержа Танкяна, который истошно скулит о «трагедии»: «Морят голодом 120 тысяч человек, и не пропускают к ним гуманитарную помощь. Однажды руководителей Азербайджана будут судить в Гааге, и я поеду в отпуск, чтобы насладиться этим..».

Видать, у него других проблем нет, потому печется о судьбе соплеменников, к которым никакого отношения не имеет. То, о чем он грезит, показывает лишь его духовную пустоту и профессиональную бездарностью. Лучше бы своим делом занимался. Так что же, все армянское племя встало на ноги, чтобы воскресить старое? Похоже, да. И вот о чем речь.

Иреван с подачи Запада и некоторых российских кругов пошел на рестарт заглохшей кампании «миацум». Это в своем роде вторая попытка поднять сообщество против Азербайджана, который-де ущемляет права карабахских армян.

Чтобы превратить ложь в истину, армянская пропаганда на полную катушку и увлеченно гонит в мир потоки дезинформации ради несбыточной мечты. Но опыт показал, насколько это неблагодарное дело, когда охотно отказываешься от разума в пользу шизофрении.

Тофик Аббасов, автор Minval.az