В Азербайджане ведется работа по созданию частного пенсионного фонда

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Ведется работа по подготовке нормативно-правовых документов для создания частного пенсионного фонда.

Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Гималай Мамишов во время пресс-конференции по отчету за 1 полугодие 2023 года.

«Инвестиции в частный пенсионный фонд считаются долгосрочными. Проводим процесс совершенствования законодательных актов, готовящихся для создания фонда, и согласовываем их с соответствующими органами. По итогам этого процесса соответствующие проекты будут представлены в Милли Меджлис», – сказал он.