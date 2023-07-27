Аналитики ISW рассказали, зачем Москва провела встречу Байрамова, Мирзояна и Лаврова

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Россия продолжает находить способы напомнить Армении и Азербайджану о необходимости военного и дипломатического присутствия Москвы на Южном Кавказе. Об этом, как передает Minval.az, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретились 25 июля в Москве для двусторонних и трехсторонних переговоров по Карабаху. Лавров тщательно балансировал во время трехсторонних переговоров, сигнализируя о поддержке Россией различных позиций Армении и Азербайджана, продолжая откладывать любое реальное обсуждение долгосрочного эффективного мирного соглашения», – пишут аналитики.

Как наглядный пример, приводится факт, как перед началом недавних трехсторонних переговоров между министрами иностранных дел России с главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном в прямой трансляции и при работающих микрофонах помощник главы МИД РФ просит Лаврова, чтобы он не называл Нагорный Карабах «бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью», потому что азербайджанской стороне это не понравится.

«Это была простая, но эффективная тактика манипуляции, которая сигнализировала Армении о желании России угодить Азербайджану»,- говорится в статье.

«Лаврову удалось угодить и Армении, заявив о важности «прямого диалога между Степанакертом (Ханкенди – ред.) и Баку» и «гарантии прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», поддержав последнюю риторику премьер-министра Армении Никола Пашиняна по этим вопросам.

Вероятно, Лавров также заручился согласием Азербайджана на отправку правительством Армении 400 тонн гуманитарной помощи жителям Карабаха посредством российских миротворцев во время трехсторонних переговоров 25 июля», – пишет ISW.

По мнению аналитиков, российское правительство, возможно, намеревалось провести трехстороннюю встречу Россия-Армения-Азербайджан, чтобы уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние в Арменией путем предоставления Еревану беспилотников Shahed.

«Израильское издание i24News заявило 16 июля, что Армения использовала иранские беспилотники Shahed в нескольких недавних столкновениях с Азербайджаном. Проект «Критические угрозы» Американского института предпринимательства ранее оценивал, что Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на «халатность» России в отношении Кавказа. Трехсторонняя встреча могла быть попыткой восстановить влияние России на Армению в противовес Ирану, влияние, которое стало особенно хрупким после передислокации Россией части своих «миротворческих сил» из Карабаха в Украину в марте 2023 г. «, – подчеркивают аналитики.