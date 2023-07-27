«Очень скоро настанет время, когда невеждами начнет управлять искусственный интеллект» – Малейка Аббасзаде в эксклюзивном интервью «Минвалу»

Математическое мышление необходимо во всех сферах, независимо от выбора специальности. Оно необходимо для анализа огромного потока информации, которую ежедневно вынужден обрабатывать наш мозг. Без математического мышления невозможно преуспеть в жизни. Об этом в эксклюзивном интервью Minval.az заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.
– Малейка ханум, ранее вы неоднократно, если не ошибаюсь, говорили о том, что ситуация с усвоением точных наук среди абитуриентов и поступлением в технические вузы в Азербайджане – не самая лучшая. Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию?
– Все в этой жизни строится на математике. Я всегда выступала за то, чтобы на экзаменах проверялось математическое мышление. Мы даже прошли тот период, когда меня пытались обвинить в том, что я возглавляю мафию математиков (смеется). Когда я участвовала в дискуссиях с гуманитариями о необходимости каждому человеку развивать математическое мышление и владеть элементарными компетенциями в математике, возникал вопрос: «Зачем филологу или историку математическое мышление? Главное – знания в собственной области». Я возражала, что ни историк, ни филолог не станет хорошим специалистом, не будет понимать даже причинно-следственных связей в том, что происходит в его области, если у него нет математического мышления. Он будет просто начетчиком – человеком, возможно, знающим определенные факты, но не представляющим себе общей картины и не понимающим сути происходящих в данной области процессов.
Со мной согласился один востоковед, который процитировал мысли великого ученого, математика и астронома XIII века Мухаммеда Насиреддина Туси из его книги “Əxlaqi – Nasiri”. В книге есть такое выражение «mürəkkəb cahillik» (комплексное невежество). И там же он объясняет, что делать с таким явлением. Ведь во все времена против развития и прогресса выступает комплексное невежество. Просто раньше если невежду слышали и слушались (а может и не слушались) его домочадцы, соседи, то в наше время он транслирует свои мысли через соцсети в гораздо широком масштабе, вселяя уверенность в своей правоте в головы таких же необразованных, а может просто неискушенных людей, формируя из своих сторонников выразителей общественного мнения. Использование больших поисковых систем сейчас развили еще одну особенность в людях – «иллюзию знаний». Наше знание строится не просто на изучении и запоминании, а на способности мозга строить причинно-следственную связь, умении обобщать и прогнозировать. Кстати, именно эти компетенции мы проверяем у кандидатов на всех экзаменах. Используя, к примеру, Google, а сейчас и чат GPT (искусственный интеллект), человек становится уверенным в себе, будто он нашел эти знания у себя в голове, а не в интернете. Возникает «иллюзия знаний», убивается мотивация к обучению и развитию. И в результате невежды становятся выразителями общественного мнения. Но очень скоро настанет время, когда такими людьми начнет управлять сам искусственный интеллект, а они будут думать, что они сами так решили. Но в то же время будут и люди, которые сами будут создавать новые алгоритмы для искусственного интеллекта и использовать его для облегчения своей рутинной работы. Какой существует путь к тому, чтобы люди действительно были думающими, развивались, а новые технологии были бы им помощниками, а не вершителями судеб? Об этом еще в XIII веке писал Туси! Давайте послушаем его.
Насирэддин Туси писал: «Лекарство от комплексного невежества. Суть этого невежества в том, что хотя душа и не знает о науке, она может притворяться, что она действительно ученая и занимается наукой. Никакой порок не может быть более опасным и ужасным, чем этот. Точно так же, как физические врачи не в состоянии лечить некоторые тяжелые и продолжительные болезни, душевные врачи также не всостоянии лечить эту болезнь. Этот кривой, упрямый характер не понимает ошибки, даже если и упадет, то не признает ее. Это такая «наука», что просто невежество во сто крат лучше ее. Наиболее полезной мерой против этого является принуждение обладателя невежества к изучению геометрии, арифметики, алгебры и подобных математических наук. В любом случае произойдет исцеление и прояснение. После этого, если он подумает о своих прежних убеждениях, он не почувствует вкуса истины, начнутся сомнения, и сердце его смутится. Если он честен, то за короткий промежуток времени осознает ошибочность своих убеждений, опускается до уровня «простого невежества» и соглашается на обучение».
Это его цитата. В соцсетях человек выглядит тем, кем хочет казаться, но не тем, кем он является на самом деле. А иллюзия знаний – то самое комплексное невежество. Словом, тот, кто не обладает элементарным математическим мышлением, всегда будет легкой добычей для манипуляторов.
Вторая часть вашего вопроса: «Как улучшить ситуацию?». Рецепт есть, и он отражен в «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», принятой в 2013 году. Я приведу только два подпункта Стратегии: усиление внимания к изучению точных наук в школе, работа с одаренными детьми по углубленным программам, улучшение образовательной среды в технических вузах путем внедрения новых программ обучения совместно с лучшими зарубежными вузами. И вот ситуация постепенно начала улучшаться. Увеличилось количество специализированных лицеев и школ с углубленным изучением точных наук. В результате в последние годы мы наблюдаем впечатляющие успехи наших учащихся на международных олимпиадах. Появились новые вузы и новые специальности в уже существующих вузах с программами и совместными дипломами лучших зарубежных учебных заведений. На рынке труда повысилась зарплата специалистов в технических областях. И все еще потребность в таких специалистах не удовлетворена, значит, выпускники не просто с дипломами, а с соответствующими знаниями и компетенциями сразу получают рабочие места. Государство активно поддерживает развитие стартапов в технических и технологичных областях. Все это вкупе повлияло на то, что I – техническую группу начали выбирать именно умные и талантливые абитуриенты. А в прошлом году проходной балл по специальности «учитель математики» сравнился с проходным баллом на юридический факультет – впервые за последние 30 лет.
– Люди часто возмущаются тем, почему для гуманитариев баллы высокие, а для тех, кто поступает в технические вузы– низкие.
– Есть два понятия: условия допуска к конкурсу и проходной балл по конкретной специальности. Говоря языком математических терминов, условие допуска к конкурсу – это константа, так как она опубликована в правилах приема. Значит, только набрав эти баллы, можно выбирать специальности. Опять математический термин – это необходимое условие, которое требуется выполнить, чтобы стать студентом. Почти во всех группах он составляет 200 баллов, за небольшим исключением, где достаточно набрать 150 баллов. Есть, конечно, нюансы и в группе специальностей, требующих отдельных экзаменов по выявлению особых способностей и талантов (спортивные, музыкальные и т.д.), но это отдельная тема.
Второе понятие – проходной балл по конкретной специальности – это переменная, которая зависит от количества плановых мест на данную специальность, количества абитуриентов, выбравших эту специальность, и их баллов. Чтобы попасть на данную специальность, абитуриент должен иметь столько баллов, чтобы в списке тех, кто выбрал эту специальность, выстроенную по убыванию баллов, он оказался как минимум на N-ом месте, где N–количество мест на эту специальность. То есть это достаточное условие в данной задаче. Конечно, задача усложняется тем, что каждый абитуриент может выбрать до 15 специальностей и участвует в конкурсе, начиная с той специальности, которую он написал на первом месте, потом – на втором и т.д. Каждый год мы объясняем это, но каждый год вновь звучат лозунги: «Снижайте проходные баллы!».
Давайте посмотрим, как складывается ситуация в этом году. Плановые места по сравнению с прошлым годом увеличились приблизительно на 4000 мест. Увеличилось и количество мест на бесплатной основе (по госзаказу). Но увеличилось и количество абитуриентов (2022 – 92036, 2023 – 104249). И они неравномерно распределены по группам. Окончательная картина конкурса будет ясна, когда будет известно количество абитуриентов, допущенных к конкурсу по каждой группе, и напечатаны таблицы распределения их баллов. Поэтому на сегодняшний день делать прогнозы конкретно по какой-то специальности – дело неблагодарное. Но есть общие тенденции, которые мы наблюдаем уже более 29 лет, проводя статистический анализ по результатам конкурса. Мы видим, как меняются тренды в выборе специальностей у абитуриентов, делаем прогнозы в зависимости от улучшения или ухудшения каких-то результатов. Реально высокие конкурсные баллы формируются по всем группам только на специальности с обучением на бесплатной основе (за исключением сельскохозяйственных). На платных местах конкурс гораздо ниже. За последние 5-6 лет на технических специальностях, особенно в IT-области, формируется очень высокий конкурс.
Зачастую при выборе специальностей сталкиваются реальные возможности абитуриентов (их знания и набранные баллы), иллюзии родителей об их ребенке и его дальнейшей деятельности и реальные потребности рынка труда, на котором и базируется государственный план. Как гармонизировать эти факторы, если число акторов процесса составляет сотни тысяч человек? Именно отсутствие гармонизации этой проблемы создает ситуацию, при которой каждый год у нас какое-то количество мест остаются пустыми. В основном, это платные места в региональных вузах и места в частных вузах в Баку.
Это скорее социальная проблема, когда молодежь из регионов стремится в Баку, а бакинцы не хотят учиться в регионах. А что касается пустых мест в частных вузах, к сожалению, не все из них гарантируют качественное образование, поэтому абитуриенты предпочитают эти же деньги потратить на обучение за рубежом.
– Центр ежегодно анализирует уровень знаний абитуриентов, и издает по этому поводу очень полезные отчеты – это колоссальный труд, надо признать. Как ваши отчеты помогают скорректировать систему отечественного образования?
– Мы не просто формируем списки тех, кто поступает в вузы, ссузы, на госслужбу и т.д. Государственный экзаменационный центр каждый год измеряет знания и компетенции по стране, в массовом масштабе. Задачу, поставленную перед нами, я воспринимаю не только как организационную, но и как научную. Каждый год мы охватываем все больше и больше областей, где проводится массовое измерение знаний и компетенций. Ежегодные экзамены – это результат научных измерений, причем в массовом порядке, поэтому мы можем создавать имитационные модели и сравнивать результаты различных стратегий по принятию решений, можем делать прогнозы на будущее.
Эти исследования и статистические анализы мы делали и делаем для того, чтобы понять, какие проблемы возникают и как можно их решить. Естественно, что свои рекомендации по результатам исследований все эти годы мы давали, в первую очередь, Министерству образования, другим госорганам, парламентариям, что-то открывали общественности, издавали методические пособия, указывали, на что обратить внимание.
Мы исследовали гендерный аспект всех экзаменов, результаты отдельных регионов, школ, изучали проблемы, связанные с качеством учебников, давали рекомендации, проводили методические семинары с педагогами школ, формировали экспертное сообщество по различным областям знаний, проводили образовательные семинары и вебинары.
Мы проводили республиканские и международные конференции, за эти годы мы приняли участие почти на всех европейских и мировых конференциях по направлению оценивания знаний, в 2007 и 2019 годах мы провели в Баку мировые конференции. Всегда обменивались опытом с экспертами из различных стран, сами консультировали специалистов из разных стран. Ваш покорный слуга и другие сотрудники ГЭЦ являются признанными экспертами на региональном и мировом уровне. Это отражено в документах ООН.
Сейчас в стране появилось очень много людей, которые объявляют себя экспертами в области образования и дают советы всем – родителям учащихся, педагогам, государственным организациям. Кто эти люди? Какие исследования проводили, где печатали результаты, на каких международных конференциях слушали и обсуждали их рекомендации? Увы, это тайна, покрытая мраком. Но очень хотелось бы, чтобы они хотя бы читали наши отчеты, которые есть в интернете в свободном доступе, начиная с 1994 года по 2022 год. Единственное, что обнадеживает, что новая команда Министерства образования, начиная с 2013 года детально изучает все наши исследования, и где, возможно, учитывают наши рекомендации.
– Скажите, какие специальности востребованы сегодня в Азербайджане?
– Востребованные рынком труда или те, которые считаются престижными у молодого поколения? Это разные вещи.
Рынок труда очень жесток. Диплом – не показатель знаний и компетенций. Это понимают работодатели. Во всех сферах рады специалистам с современным уровнем компетенций и знаний, и для них есть рабочие места. Но такие рабочие места есть и в развитых странах, и специалисты такого уровня вольны выбирать страну, где им предложат лучшие условия.
У нас с 1994 года на рынке труда менялись тренды согласно экономическому развитию страны. В начале остро чувствовалась нехватка специалистов в нефтяном секторе, появились экспаты, но сейчас их заменили выпускники наших вузов. И выпускников наших вузов начали приглашать работать за рубеж. Потом, с развитием банковской сферы и началом строительного бума требовались специалисты именно в этих сферах. Развитие IT-технологий создало спрос на специалистов в той сфере. Но во все времена остро чувствовалась нехватка квалифицированных юристов, менеджеров и специалистов HR. Но повторю, речь идет о людях с компетенциями, соответствующими современным требованиям по каждой специальности. Сейчас, в преддверии четвертой промышленной революции, с внедрением искусственного интеллекта требования к специалистам повышаются. Молодежи надо быть готовым к тому, что за время своей трудовой деятельности условно с 20 до 60 лет им придется как минимум пять раз менять сферу приложения своих знаний и труда. Поэтому надо быть готовыми к переменам, быть открытым к освоению новых технологий, уметь обучаться и переобучаться. А что касается выбора абитуриентов, в нашем отчете – в 12-ом номере журнала «Абитуриент» каждый год дается список специальностей по группам, по секторам, которые максимальное количество абитуриентов пишут в своих заявлениях на первом месте. Вот данный список за 2022 год:
Азербайджанский сектор (места по госзаказу):
1-я группа – Учитель математики (БГУ)
2-я группа – Финансы (АГЭУ)
3-я группа – Учитель иностранного языка (английский язык, АУЯ)
4-я группа – Медицина (АМУ)
5-я группа – Дизайн (АГЭУ)
Русский сектор (места по госзаказу):
1-я группа – Информационные технологии (АГЭУ)
2-я группа – Финансы (АГЭУ)
3-я группа – Учитель иностранного языка (английский язык, АУЯ)
4-я группа – Медицина (АМУ)
5-я группа – Дизайн (АГЭУ)
– Давайте поговорим о необходимости реформирования системы образования. Как обстоят дела с формированием педагогических кадров?
– Уже в последние годы Советского Союза в учителя шли не совсем удачливые в жизни люди, и это отразилось на уровне образования в первые годы независимости. Сказалось и то, что у нас поменялся алфавит, появились первые национальные учебники на латинице, а у детей и педагогов не было дополнительных учебных материалов, вообще никаких. Родителям тоже нужно было переходить на латиницу – это был период серьезных испытаний.
Вы знаете, достаточно одного талантливого актера, режиссера, певца, писателя, поэта, чтобы нация самовыразилась через них в этот временной период. А врач и педагог – это такие массовые профессии, где очень требуются не только грамотные, но и одаренные люди, а таковых не больше 10% от общего числа людей на земле. И вот этот одаренный педагог будет работать со своей аудиторией, он будет связан только с 30-40 детьми, которым повезло оказаться в его аудитории. Конечно, сейчас возможности для педагогов расширились: можно вести блоги, каналы. Но все равно каждому ученику требуется личное общение, поэтому нехватка одаренных педагогов всегда будет ощущаться в любом сообществе. Мы доверяем своих детей педагогу, иногда он больше общается с ними, нежели родители. Но родители не должны исключать себя из этого процесса.
Сейчас, слава Богу, мы наблюдаем изменение отношения к специальности педагога и в обществе, и у молодежи, делающей свой выбор. Началось это с 2013 года, когда были введены стипендии для тех, кто набрав 500 и выше баллов на вступительном экзамене, поступил на педагогическую специальность, указав ее на первом месте при выборе специальностей. Выросли зарплаты, появилась конкурентная среда. Общественное мнение о роли педагога в жизни молодого поколения как главного человека, формирующего личность, сильно изменилось в положительную сторону. В то же время возник рынок платных образовательных услуг, который отчасти решил вопросы материального положения педагогов и позволил родителям вкладывать свои средства для получения качественного образования их детей. Можно, конечно, долго говорить о репетиторстве, о его положительных и отрицательных аспектах, но то, что возможность дополнительного заработка стимулирует учителей над собой работать и совершенствоваться – это, безусловно, положительный фактор.
Для тех родителей, кто готов тратить свое личное время для помощи своим детям в получении образования, сейчас существует очень много технологических возможностей и учебных материалов. Не то, что 20 лет назад!
Одномоментно заменить всех работающих в школах и вузах невозможно. Но современная система аттестации будет способствовать этому процессу. Очень важно, конечно, и в вузах ввести современные куррикулумы, изменить содержание и подходы к обучению будущих педагогов. Вот в этом направлении пока у нас процесс буксует. Во всяком случае, это нонсенс, что выпускник педвуза идет на курсы подготовки, чтобы сдать экзамен для приема на работу учителя.
– В чем вы видите причины проблем отечественной системы образования?
– На систему образования влияет все: проблемы общественной жизни, геополитические факторы, финансирование. А самое главное – это наличие квалифицированного педагогического коллектива в каждом учебном заведении, формирование здоровой образовательной среды и многое другое.
Вот вы задали вопрос по математике. Понятия, которые сейчас вводятся на уровне средней школы в 5-7 классах, это уже актуарная математика (дисциплина, изучающая методы и модели, связанные со страхованием различных рисков), и педагог должен знать, что такое статистика, а что – теория вероятностей. А если мы посмотрим программу советских педвузов, то увидим, что тогда на педагогических специальностях эти предметы не изучались. Я математик, в университете эти программы проходили, но это не был педагогический вуз.
Сейчас эти темы появились в учебниках, потому что этого требует время. Возьмем теорему Пифагора. Зачем она возникла? Чтобы измерять площадь земельных угодий. Тогда только жрецы владели этим методом и могли сказать, что этот участок земли можно обменять на тот, потому что площадь одинаковая. Они могли вычислить площадь. Теорему Пифагора знали лишь те, кто обладал высшими математическими знаниями в том обществе. Сегодня это программа восьмого класса.
Математика развивается, и то, что сегодня происходит в жизни, требует от человека, даже от 15-летнего подростка умения анализировать факты, делать выводы, владеть статистической информацией, разбираться в налоговых инструментах. И все эти международные исследования (PISA тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике) проверяют готовность 15-летнего подростка к современной жизни. Если человек не разбирается в графиках, он не сможет разобраться даже в схеме метро. Эти знания требуются в обычной, повседневной жизни, чтобы человек, подписываясь под кредитом, смог понять, выплатит ли он его. Кстати, закредитованность населения в 90-е и в начале 21-о столетия показала очень низкую математическую грамотность населения постсоветского пространства. Средний гражданин не понимал последствий, спокойно брал кредит и попадал в долговую яму.
Но весь вопрос в том, что 90% того, что происходит в системе образования, происходит сию минуту в каждой аудитории, где конкретный педагог что-то преподает. А вот это никто не может контролировать везде и всегда. Возможен контроль ситуации на входе и выходе, на выпускных экзаменах 9 и 11-х классов, необходим периодический мониторинг.
Поэтому так важна личность каждого педагога, который каждый день и час ведет эту трудную, но весьма важную работу.
Рамелла Ибрагимхалилова