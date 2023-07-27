В Баку закрыли предприятие по производству питьевой воды за нарушения

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Инспекторы Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели внеплановую проверку на предприятии по переработке и упаковке питьевой воды Suel, принадлежащем физическому лицу Фаталиеву Самиру Ази оглу, действующем по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. М.Шарифли, 1Б.

Как сообщили в Агентстве, в ходе проверки было установлено, что на предприятии нарушен ряд требований нормативных правовых актов, санитарных норм и правил в области безопасности пищевых продуктов.

С связи выявленными недостатками приняты соответствующие меры, а производственная деятельность предприятия была ограничена.