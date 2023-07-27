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В Израиле найдена редкая монета I века нашей эры

В Израиле найдена редкая монета I века нашей эры

Израильское Управление древностей сообщило, что во время операции по изучению пещер у побережья Мертвого моря была найдена редкая серебряная монета достоинством в 0,5 шекеля.

Она была выпущена около 2000 лет назад во времена Первой иудейской войны.

В Управлении заявили, что монету отчеканили в 66 или 67 году нашей эры. Археологи считают, что она выпала из кармана одного из евреев.

На монете выбито: «Святой Иерусалим». На другой стороне находки изображен кубок, а над ним стоит буква «алеф».

Отметим, что в результате Первой иудейской войны Иудея была разделена Римской империей на участки и роздана или распродана новым поселенцам.

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