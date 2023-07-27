Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

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Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа. За принятие документа проголосовали 130 сенаторов, четверо воздержались.

В документе отмечается, что «в 1932–1933 годах коммунистический режим СССР, возглавляемый Иосифом Сталиным, сознательно спровоцировал голод, в результате которого погибли миллионы людей».

«Память о Голодоморе и преступлениях советской власти против украинского народа сегодня приобретает еще большее значение в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность», – говорится в резолюции.

«Называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений», – заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.