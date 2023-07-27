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Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Италии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа. За принятие документа проголосовали 130 сенаторов, четверо воздержались.

В документе отмечается, что «в 1932–1933 годах коммунистический режим СССР, возглавляемый Иосифом Сталиным, сознательно спровоцировал голод, в результате которого погибли миллионы людей».

«Память о Голодоморе и преступлениях советской власти против украинского народа сегодня приобретает еще большее значение в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность», – говорится в резолюции.

«Называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений», – заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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