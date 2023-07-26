Борт Cathay Pacific экстренно приземлился в Баку |
Баку обвинил Армению в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана |
Или дорога Агдам-Ханкенди, или… ничего |
Азербайджанские баскетболисты пробились в финал первенства Европы (фото) |
Пентагон: Мы с Украиной надолго |
«Хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку |
Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров |
Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена! |
Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку |
Главное Политика

«Хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку

«Хочу, чтобы они поняли - надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку

Я – хозяин своего слова. Еще раз повторяю: необходимо осознавать то, что власть – это ответственность и пойти на прямые переговоры с Азербайджаном.

Об этом заявил в интервью ОТА бывший секретарь т.н. «Совета безопасности «Арцаха» (здесь и далее кавычки «Минвала»), глава партии «Единая Родина» Самвел Бабаян.

«Необходимо начать двустороннюю торговлю, как со стороны Агдама, так и Гориса, это произойдет, хотим мы этого или нет. Почему бы вам не сказать людям правду: когда проигрываешь войну, то должен принять правила игры и попытаться восстановиться», – заявил Бабаян.

По его словам, если в Армении произойдет смена власти, никакого положительного изменения ситуации не будет. Имеется реальность: «Арцах» потерял в войне все, сейчас надо снова жить, формировать повестку и начинать прямые переговоры с Азербайджаном, без ожидания посредника.

«Мы не должны думать, что идем на виселицу. Мы можем найти золотую середину и без посредников. Просто нужно время, чтобы молодые люди все поняли. Я не борюсь против власти, просто хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном», – отметил глава партии «Единая Родина».

Теги:
Из этой рубрики
Баку обвинил Армению в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
Политика

Баку обвинил Армению в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

2023/07/26, 22:03
Или дорога Агдам-Ханкенди, или… ничего
Политика

Или дорога Агдам-Ханкенди, или… ничего

2023/07/26, 21:47
«Хочу, чтобы они поняли - надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку
Политика

«Хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку

2023/07/26, 21:10
Эрдоган принял главу МИД Китая
Политика

Эрдоган принял главу МИД Китая

2023/07/26, 20:51
Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена!
Политика

Помощник Алиева Гаджиев: Другого пути нет! Игра окончена!

2023/07/26, 20:04
Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку
Политика

Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку

2023/07/26, 19:38
Байрамов отправится в Турцию на переговоры с Фиданом
Политика

Байрамов отправится в Турцию на переговоры с Фиданом

2023/07/26, 19:08
Гаджиев призвал Индию пересмотреть решение относительно поставок летального оружия в Армению
Политика

Гаджиев призвал Индию пересмотреть решение относительно поставок летального оружия в Армению

2023/07/26, 16:43
Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре
Политика

Главы МИД Турции и КНР провели переговоры в Анкаре

2023/07/26, 15:02