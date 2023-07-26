«Хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном»: Бабаян выступил за прямой диалог с Баку

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Я – хозяин своего слова. Еще раз повторяю: необходимо осознавать то, что власть – это ответственность и пойти на прямые переговоры с Азербайджаном.

Об этом заявил в интервью ОТА бывший секретарь т.н. «Совета безопасности «Арцаха» (здесь и далее кавычки «Минвала»), глава партии «Единая Родина» Самвел Бабаян.

«Необходимо начать двустороннюю торговлю, как со стороны Агдама, так и Гориса, это произойдет, хотим мы этого или нет. Почему бы вам не сказать людям правду: когда проигрываешь войну, то должен принять правила игры и попытаться восстановиться», – заявил Бабаян.

По его словам, если в Армении произойдет смена власти, никакого положительного изменения ситуации не будет. Имеется реальность: «Арцах» потерял в войне все, сейчас надо снова жить, формировать повестку и начинать прямые переговоры с Азербайджаном, без ожидания посредника.

«Мы не должны думать, что идем на виселицу. Мы можем найти золотую середину и без посредников. Просто нужно время, чтобы молодые люди все поняли. Я не борюсь против власти, просто хочу, чтобы они поняли – надо идти на переговоры с Азербайджаном», – отметил глава партии «Единая Родина».