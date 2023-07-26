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Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров

Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана, Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на пропускном пункте «Лачин» государственной границы. Азербайджан неоднократно заявлял на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещаются российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам-Ханкенди.

Об этом сказал Эмин Гусейнов, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район. Его слова приводит «Азертадж».

Эмин Гусейнов отметил: «В то время как технические и природные характеристики дороги, в частности, восстановление после оккупации дороги Барда-Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями пресловутого режима, от использования этой дороги совершенно непонятен. Цель здесь одна: политическое шоу и политическая спекуляция.

Еще раз сообщаем, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров».

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Гусейнов: Дорога Агдам-Ханкенди открыта для перевозки товаров

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