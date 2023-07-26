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Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку |
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Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку

Бюльбюльоглу: Во время войны посольство Турции оказывало моральную поддержку

26 июля 2023 года посол Азербайджана в России, дуайен дипломатического корпуса Полад Бюльбюльоглу принял Посла Турции в России Мехмета Самсара в связи с завершением его дипломатической деятельности в Москве. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между Азербайджаном и Турцией, эффективным сотрудничеством между дипломатическими представительствами двух государств в зарубежных странах, в том числе между посольствами в России. Также была особо подчёркнута важная роль совместных усилий глав наших государств в развитии двусторонних отношений между нашими странами.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны посольство Турции в России оказывало всяческую моральную поддержку посольству Азербайджана, и они проживали каждый тяжёлый и славный день войны вместе с нами.

Выразив признательность турецкому коллеге, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Поблагодарив за приём, Мехмет Самсар подчеркнул, что народ Турции радуется успехам Азербайджана и выразил уверенность, что братские отношения между нашими народами будут и впредь развиваться.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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