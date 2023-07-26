Власти Кыргызстана введут режим ЧС в энергетической отрасли на 3 года

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении режима ЧС в энергетической отрасли до 31 декабря 2026 года.

Причиной такого шага стали принятия экстренных мер по выводу страны из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления.

Как заявил глава министерства энергетики Таалайбек Ибраев, в этом году дефицит электроэнергии составит 3 млрд кВт⋅ч, в последующем он будет только расти.