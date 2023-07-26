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Пентагон: Мы с Украиной надолго

Пентагон: Мы с Украиной надолго

США постоянно следят за уровнем собственной боеготовности, чтобы иметь возможность поддерживать Украину. Об этом на брифинге 25 июля заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что быстрые поставки оружия ВСУ повлияли на американскую оборонно-промышленную базу, однако правительство «уверено в том, что имеет».

«Мы продолжаем работать с оборонно-промышленным комплексом, чтобы увеличить производство, а также сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами по увеличению наших запасов», – указала Сингх.

Представитель Пентагона добавила, что каждый пакет военной помощи формируется коллегиально.

«Мы проводим встречи, на которых наши службы могут заметить, что они имеют на своих полках, а затем, конечно, у госсекретаря и министра обороны разговоры с президентом и Белым домом», – пояснила она.

Заместитель пресс-секретаря подчеркнула, что США «всегда будут поддерживать уровень своей готовности, одновременно имея возможность помочь Украине»

«Одна из вещей, которую продолжает повторять президент и госсекретарь, – это то, что мы с Украиной надолго. Поэтому мы продолжаем оценивать, что можем предоставить, не опускаясь ниже уровня нашей готовности», – подчеркнула Сингх.

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