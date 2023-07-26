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Гаджиев призвал Индию пересмотреть решение относительно поставок летального оружия в Армению

Гаджиев призвал Индию пересмотреть решение относительно поставок летального оружия в Армению

26 июля помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился послом Индии в нашей стране Шридхараном Мадхусудхананом.

В ходе встречи Хикмет Гаджиев сказал, что углубление военного сотрудничества между Арменией и Индией и распространение в СМИ фото и видео о переброске в последние дни через Иран систем вооружений индийского производства в Армению вызвали озабоченность у Азербайджана.

Представитель Администрации президента подчеркнул, что поставка Индией летального оружия в эту страну в период, когда Азербайджан ведет переговоры о мирном соглашении с Арменией, открывает путь для милитаризации Армении и эскалации ситуации, создает препятствия для установления устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа. Это также несовместимо с внешней политикой Индии, основанной на нормах и принципах международного права, а также на исторических «Бандунгских принципах» Движения неприсоединения, в котором также представлена эта страна.

Хикмет Гаджиев призвал посла Индии довести до сведения официального Нью-Дели серьезные опасения азербайджанской стороны и пересмотреть решение Индии относительно поставок летального оружия в Армению.

Посол Индии сказал, что вопрос, поднятый азербайджанской стороной, будет соответствующим образом передан, и отметил важность проведения диалога между двумя странами для обсуждения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.

Гаджиев сказал, что Азербайджан всегда открыт для диалога с Индией.

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