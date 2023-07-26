Эксперт предложил открыть пункты продаж и госпиталь прямо на линии соприкосновения в Карабахе

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До конца этого года подписания мирного соглашения ждать не стоит. Этими мыслями в беседе с Minval.az поделился юрист-международник, профессор права Фархад Мехтиев, комментируя итоги встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении в Москве.

«Это однозначно. Потому что есть вопросы, без решения которых другая сторона не пойдет на подписание мирного договора, пока не произойдет чего-то чрезвычайного. Ну, а таким ходом, каким идет процесс сейчас, мирное соглашение не будет подписано. В брюссельском формате ничего не упоминается об автономии и правах армян Карабаха», – сказал эксперт.

Проблема в том, добавил аналитик, что армянская сторона желает, чтобы эти права были отображены в международном документе и уже не заикаются об автономии, поскольку права армян могут быть соблюдены и без нее.

«Азербайджанская сторона не рассматривает этот вопрос, поскольку не считает его проблемой. Но Армения требует международных гарантий, поэтому пока неизвестно о содержании пакета предложений. С другой стороны, армяне должны быть четкими в своих желаниях и требованиях, а пока мы наблюдаем абстрактность суждений армян о международных гарантиях – слишком размытые формулировки», – сказал он.

Если обратить внимание на поведение российской дипломатии, то можно сказать, что определенное понимание вещей у них есть, Россия понимает, что нужно отказаться от советских формулировок и принять реальность, отметил Мехтиев. Но , по его мнению, российские миротворцы не планируют покидать Карабах в 2025 году.

«У них нет таких намерений. Для того, чтобы они ушли, должна произойти интеграция армян в состав Азербайджана. Пока такой интеграции нет, миротворцы могут обосновать свое присутствие в Карабахе. А по сему процесс интеграции должен быть уже запущен. Но с российской стороны не видно никаких шагов, способствующих этой интеграции. Я располагаю информацией о том, что некоторые жители Ханкенди изъявили желание работать на строительных площадках в Шуше, но российские миротворцы не позволяют им этого. Мы можем с уверенностью сказать, что Россия всячески препятствует интеграции армян в азербайджанское общество», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара об открытии лачинской дороги, эксперт сказал, что о необходимости открыть дорогу мы слышим, а вот об интеграции – нет.

«Заявление Тойво Клаара есть, но мы не слышим призывов к армянам Карабаха интегрироваться в состав Азербайджана. Причин несколько: во-первых, армянское лобби в Европе, особенно во Франции; во-вторых, желание европейцев присутствовать в регионе и влиять на Баку. В то же время мы видели, как газифицированном и электрофицированном Ханкенди сепаратисты кричали, что там нет ни света, ни газа, что больницы не работают и так далее», – сказал он.

Аналитик отметил, что для достижения больших результатов Баку нужно приложить еще больше усилий.

«В своем последнем выступлении президент Ильхам Алиев заявил, что должна начаться торговля, дорога Ханкенди-Агдам должна заработать. Я бы еще предложил открыть пункты продаж прямо на линии соприкосновения, открыл бы там госпиталь, пригласил бы врачей из Польши или Украины. Армяне пойдут к ним лечиться, у них не будет повода сказать, что мы их выживаем и создаем блокаду. Это можно реализовать через международный консорциум, пусть европейские организации внесут свои предложения, в какую сумму обойдется обеспечение армян Карабаха всеми необходимыми услугами, прямо на линии соприкосновения. Так можно начать процесс интеграции. Но это мое видение», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев