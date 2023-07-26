Сегодня с ночи будет ограничено движение на проспекте Гейдара Алиева

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На 17,4-километровом участке проспекта Гейдара Алиева в Баку планируется установить информационные щиты типа Р.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, монтаж щитов будет осуществляться сегодня с 22:00 до 05:00.

В указанное время движение автотранспортных средств по проезжим полосам, где будут проводиться работы, частично и поэтапно будет ограничено и перенаправлено на другие полосы.

Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и временные дорожные знаки.