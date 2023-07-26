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Главное Общество

Подробности операции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии

Подробности операции в Национальном центре гематологии и трансфузиологии

Органами прокуратуры продолжаются комплексные меры по борьбе с уклонением от военной службы.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Национальном центре гематологии и трансфузиологии Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, возбуждено уголовное дело, передает АПА.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что Сулейман Губадлы в период работы в указанном учреждении в 2022-2023 годах получил денежные средства от отдельных лиц, обратившихся к нему в связи с уклонением от действительной военной службы без законных оснований, менял взятые у них образцы крови для лабораторного исследования, представлял в подведомственные учреждения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу ложные результаты о том, что они являются носителями талассемии, тем самым организовал уклонение от военной службы и совершил иные противоправные действия.

Сулейман Губадлы привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.2.2, 178.2.3 (Повторное мошенничество с использованием служебного положения), 320.1 (Подделка официальных документов) и 32.3, 321.1 (Уклонение от прохождения военной службы) Уголовного Кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности других лиц, совершивших противоправные действия, продолжаются.

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