Стоит ли нам доверять Лаврову?

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Московская встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России завершена. На фоне ожидаемых «поспособствовать», «призвать», «ускорить» и т.д., ставши уже едва ли не «белым шумом» в дипломатии, обращают на себя внимание некоторые нюансы. Они не ограничиваются тем, итоговое заявление МИД РФ было максимально «сглаженным», то пресс-релиз МИД Азербайджана не оставляет сомнений: дискуссия на переговорах была острой, и Азербайджан поднял многие неприятные для Армении (и не только Армении) темы, от нецелевого использования Лачинской дороги до провокаций против ППП «Лачин». А затем и Москва устами бывшего замминистра ИД, ныне главы комитета Совфеда по международным делам Карасина признала, что переговоры были «непростыми». В переводе: Азербайджан «продавливает» свою позицию и не намерен уступать.

Результатом такого «продавливания», без сомнения, стало то, что по итогам встречи Сергей Лавров отметил, что вопрос прав армян Карабаха должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана, что Азербайджан и Армения готовы гарантировать права меньшинств (а это прямая отсылка к теме возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении), и даже не стал использовать в своем выступлении провокационную формулировку «Нагорный Карабах». В сеть, напомним, попал и случайно прозвучавший в микрофон разговор главы МИД РФ со своим помощником, что «азербайджанцам может не понравиться формулировка «бывшая НКАО»».

Но в той же беседе Лавров и его помощник обсуждают и нечто такое, что потом будет «негласно» передано армянам.

Можно воздержаться от гаданий на кофейной гуще и версий, о чем идет речь —каких-то предложениях по урегулированию или партиях оружия (что на фоне «оружейного голода» в результате украинской войны тоже не очень вероятно). Но вот недавнее скандальное заявление МИДа России — уже не гадание, а официально подтвержденный факт. Более того, формулировка «Нагорный Карабах», да еще без указания принадлежности Азербайджану, продолжает использоваться в релизах и документах МИД РФ. Наконец, есть еще релизы Минобороны РФ, по поводу которых в Баку неоднократно выражали вполне справедливое возмущение. Не говоря о таком «раздражителе», как «темная сторона» деятельности (и бездеятельности) самого РМК, от сопровождения военных конвоев армянских НВФ в Карабахе до того обстоятельства, что эти НВФ, вопреки обязательствам по Трехстороннему заявлению, вообще не разоружены, не выведены и не распущены.

И сегодня одного только не прозвучавшего в заявлении Лаврова выражения «Нагорный Карабах» слишком мало, чтобы рассеять сомнения насчет российского посредничества. Москве надо будет доказать поступками, что там действительно настроены на достижение мира на основе международного права и признанных границ. И да, это в интересах не только и не столько Азербайджана, сколько России. Которой на фоне украинской войны явно не стоит накалять отношения с Баку.

Нурани, обозреватель