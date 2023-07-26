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Политолог раскрыл коварный план Москвы по армяно-азербайджанскому урегулированию

Политолог раскрыл коварный план Москвы по армяно-азербайджанскому урегулированию

Минская группа ОБСЕ дискредитировала практику дипломатического «колхоза». Об этом пишет в своем «Фейсбуке» политолог, депутат Расим Мусабеков.

Как отмечает политолог, некто Алекс Литтл, на страницах издающегося в США журнала National Interest, выступил с утверждением, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией возможно только при участии Турции и Ирана, а для поддержания безопасности следует использовать миротворцев ООН.

«На первый взгляд статья вполне рациональная и сбалансированная. Однако, в действительности предложения автора нацелены не на скорейшее урегулирование армяно-азербайджанских отношений, а консервацию «карабахского конфликта» посредством бесконечных переговоров и миротворцев ООН. Ведь чем больше участников за столом переговоров, тем трудней прийти к общему знаменателю и мирному соглашению. Негативный опыт посредничавшей в прошлом Минской группы и бесплодного тройственного сопредседательства в нем, наглядное тому подтверждение. Прямые переговоры Еревана и Баку наиболее продуктивные. Содействие Москвы, Брюсселя и Вашингтона всего лишь поддерживают прямые переговоры, причем в отдельности, а не скопом.

Что же касается National Interest, то издает его Дмитрий Саймс, в конце 70-х эмигрировавший из СССР и которого вполне обоснованно подозревают в связях с Кремлем. Одно то, что он не сходит с экрана информационно-пропагандистских передач на российских государственных телеканалах в поддержку действий президента Путина в Украине, говорит само за себя. Москва не скрывает недовольство тем, что переговорный процесс по мирному армяно-азербайджанскому урегулированию продвигается усилиями США и Евросоюза и не прочь если не вернуть его под свой полный контроль, то хотя бы притормозить этот процесс посредством привлечения новых посредников. Напрасные потуги. Ничего путного из дипломатического «колхоза» никогда не получалось», – резюмировал Мусабеков.

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