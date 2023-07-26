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В Белом доме объяснили агрессивное поведение собаки Байдена стрессовой обстановкой

В Белом доме объяснили агрессивное поведение собаки Байдена стрессовой обстановкой

Стрессовая обстановка в Белом доме могла повлиять на поведение немецкой овчарки президента США Джо Байдена Коммандера, которая покусала сотрудников Секретной службы.

Об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает  ТАСС.

«Комплекс зданий Белого дома, как вы все знаете, может быть особенным и очень стрессовым местом. И это, я уверена, вы все понимаете. <…>. Это стресс для всех нас, так что вы мы можете себе представить, каково это для семейного питомца и семейных питомцев в более широком смысле», – сказала она.

По словам Жан-Пьер, семья Байденов старается «улучшить ситуацию для всех». В заявлении офиса первой леди Джилл Байден, которое процитировала пресс-секретарь, говорится, что семья президента и Секретная служба «разработали дополнительные протоколы и тренировки с использованием поводка» для питомца, а также «выделили специальные зоны для бега и упражнений Коммандера». Жан-Пьер добавила, что у нее нет «никакой информации об изменениях в местонахождении» собаки.

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