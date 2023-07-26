Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию |
Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще |
Торговый оборот между Азербайджаном и Турцией превысил $6 млрд |
Байрамов отверг заявления о гуманитарной ситуации в регионе |
Лавров анонсировал встречу лидеров Азербайджана, России и Армении |
Лавров заявил, что вопрос о правах карабахских армян должен решаться в контексте территориальной целостности Азербайджана |
Генпрокуратура проводит операцию в БТА |
Байрамов назвал примирение с Арменией приоритетом для Азербайджана |
Лавров поостерегся при Байрамове озвучивать выражение «Нагорный Карабах» (видео) |
Главное Мир

Британская разведка: РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море –

Британская разведка: РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море -

Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из зерновой сделки, готовясь ввести блокаду Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, патрульный корвет «Сергей Котов» переброшен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой.

«Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину», – говорится в сводке Минобороны Британии.

Зерновая инициатива смягчила участие Черного моря в войне, но теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе, отмечают в разведке.

Теги:
Из этой рубрики
В Белом доме объяснили агрессивное поведение собаки Байдена стрессовой обстановкой
Мир

В Белом доме объяснили агрессивное поведение собаки Байдена стрессовой обстановкой

2023/07/26, 11:04
Британская разведка: РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море -
Мир

Британская разведка: РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море –

2023/07/26, 10:49
Россия откроет посольства практически во всех странах Африки
Мир

Россия откроет посольства практически во всех странах Африки

2023/07/26, 10:37
Хельсинский комитет рассказал о том, что в действительности представляет собой армянская демократия
Мир

Хельсинский комитет рассказал о том, что в действительности представляет собой армянская демократия

2023/07/26, 10:27
Госдеп США: Военное партнерство России и Ирана углубляется
Мир

Госдеп США: Военное партнерство России и Ирана углубляется

2023/07/26, 10:08
Новый мятеж против Путина: российский политик назвал главных игроков
Мир

Новый мятеж против Путина: российский политик назвал главных игроков

2023/07/26, 09:22
Пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил суицид в туалете самолета
Мир

Пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил суицид в туалете самолета

2023/07/26, 09:10
Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию
Мир

Генассамблея ООН приняла осуждающую надругательство над священными книгами резолюцию

2023/07/26, 08:56
Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще
Мир

Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще

2023/07/26, 01:06