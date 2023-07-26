Британская разведка: РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море –

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Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из зерновой сделки, готовясь ввести блокаду Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, патрульный корвет «Сергей Котов» переброшен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой.

«Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину», – говорится в сводке Минобороны Британии.

Зерновая инициатива смягчила участие Черного моря в войне, но теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе, отмечают в разведке.