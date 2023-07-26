ISW: Путин больше не способен «сплотить элиту»

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Президент РФ Владимир Путин не уверен в своей способности сплотить элиту в РФ в связи с неспособностью Кремля оперативно среагировать на мятеж ЧВК «Вагнера».

Как отмечается в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские и европейские силовики указывают на то, что Путин не отдавал приказов большую часть дня во время «вагнеровского» мятежа. При этом он был предупрежден об этом российскими спецслужбами как минимум за 2-3 дня до инцидента.

Эксперты добавляют, что хотя в РФ усилили меры безопасности в нескольких стратегических точках, среди которых и Кремль, за несколько дней до мятежа, однако не предприняли никаких других действий.

Региональные российские чиновники также должны были самостоятельно решить, как реагировать на восстание. При этом местные военные и сотрудники Службы безопасности решили не пытаться остановить конвои «вагнеровцев» силовым путем.

По мнению аналитиков, отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности не был готов к прямому вызову, а потому не мог быстро положить конец восстанию.

В Кремле, вероятно, понимают, что паралич властных структур «высветил определенную степень нестабильности режима и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии», чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

Кроме того, Путин не уверен в своей способности сплотить вокруг себя «российскую элиту», что также свидетельствует о том, насколько фракционной стала внутрикремлевская политика.

Источники в НАТО рассказывали, что неназванные высокопоставленные российские политические деятели в Москве готовы сплотиться вокруг Пригожина в случае успеха восстания «вагнеровцев». Теперь же Кремль ищет этих представителей элиты. Также Москва рассматривает решение региональных властей не останавливать продвижение наемников «как показатель нелояльности».

В частности, губернатор Тульской области и бывший глава Сил специальных операций РФ Алексей Дюмин вызвал дополнительные подозрения из-за его прежних связей с Пригожиным и роли в переговорах, положивших конец мятежу.