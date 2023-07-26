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Новый мятеж против Путина: российский политик назвал главных игроков

Новый мятеж против Путина: российский политик назвал главных игроков

Основные игроки, которые могут быть причастны к новому мятежу против главы РФ Владимира Путина, это – армия, Росгвардия, силовые структуры и частные армии.

Об этом ТСН сказал оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

При ответе о возможных участниках нового мятежа против Путина Гудков отметил, что и бизнес элита ненавидит российского лидера.

«Кто угодно, загадывать бесполезно (речь о возможном участии в новом бунте – ред.). Мы не ожидали этого от Пригожина. Очевидно, кто имеет силовые структуры, частные армии: Кадыров, Пригожин, кто-то может появиться из недр министерства обороны, там может быть раскол, плюс ФСБ и ФСБ. и частные армии. Между ними и будет какая-то разборка», – сказал Гудков.

В бизнес-кругах, по словам политика, главу Кремля только терпят.

«Пока готовы, потому что слишком опасно сейчас плыть против течения. Особенно в бизнес-кругах люди ненавидят Путина — он им испортил жизнь, засунул под санкции. Все понимают, что идет уничтожение российской экономики долгосрочным. Но действовать против Путина сейчас, пока не наступила революционная ситуация — это слишком опасно. ситуацию, когда кланы столкнутся между собой, тогда все возможно», – добавил Гудков.

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