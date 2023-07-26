Зеленский: Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще

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Хорошие новости с применением украинских дронов в борьбе с российскими войсками будут звучать чаще. Об этом во вторник, 25 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Он рассказал, что чиновники подвели итоги первого года применения в армии дронов.

«Состоялась презентация различных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что обороне нужны абсолютно все виды дронов – от довольно простых «Мавиков» до морских дронов и ударных беспилотников, способных действовать на большом расстоянии.

«Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально», – сказал Зеленский.