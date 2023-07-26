В TikTok можно будет создавать текстовые посты

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В сервис коротких видео TikTok добавили функцию создания текстовых постов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«Текст — наше последнее дополнение к возможностям создания контента, которое позволяет пользователям делиться историями, стихами, рецептами и другим», — говорится в сообщении.

В текстовом режиме пользователи могут ввести сообщение, изменить цвет фона, добавить звуки, стикеры, хэштеги, а также сохранить черновик. Это, по мысли разработчиков, сделает текстовые сообщения «такими же динамичными и интерактивными». Лимит поста составляет 1 тыс. знаков, проверил The Verge. Другие пользователи, как и в случае с видео, могут комментировать посты и снимать дуэты.